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Ludwigsburg Polizeinachrichten

77-jährige Fußgängerin verstorben: Nach schwerem Verkehrsunfall in Weil der Stadt

Apr. 2, 2026

Ludwigsburg. Eine 77 Jahre alte Fußgängerin ist Wochen nach einem Verkehrsunfall in Weil der Stadt an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Der Unfall hatte sich bereits am Donnerstag, 5. März 2026, im Schießrainweg ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin am frühen Morgen gegen 7:20 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Sie kam aus Richtung Jahnstraße und wollte den Schießrainweg in Richtung Bahnhof überqueren. Zur gleichen Zeit bog ein 18-jähriger Fahrer mit seinem VW Golf nach links in Richtung Jahnstraße ab und übersah dabei offenbar die Fußgängerin. Es kam zur Kollision, infolge derer die Frau zu Boden stürzte.

Der Fahrer hielt unmittelbar nach dem Zusammenstoß an und stieg aus, um der Verletzten zu helfen. Dabei versäumte er nach derzeitigen Erkenntnissen, das Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. In der Folge setzte sich der Wagen erneut in Bewegung und erfasste die am Boden liegende Frau ein weiteres Mal.

Die 77-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Verletzungen erweisen sich als tödlich

In den Wochen nach dem Unfall wurde die Seniorin medizinisch versorgt. Trotz intensiver Behandlung erlag sie nun ihren Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an.

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