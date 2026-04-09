Holzgerlingen: Schüsse aus Wohnhaus – Festnahme

Holzgerlingen. Nach gemeldeten Schussgeräuschen aus einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße ist es am Abend des 7. April 2026 zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und leistete dabei Widerstand.

Gegen 21:00 Uhr gingen bei der Polizei Hinweise auf Schüsse aus einer Erdgeschosswohnung ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen sowie eine Einheit der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg rückten daraufhin zur Einsatzörtlichkeit aus.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung auf einen 19-Jährigen, der nach bisherigen Erkenntnissen zuvor mehrfach aus einem Fenster geschossen haben soll. Während ein Teil der Beamten den Mann über das Fenster ansprach, gelang es weiteren Kräften, die Wohnung zu betreten und den Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Alkoholisierter Tatverdächtiger und sichergestellte Waffen

Bei der Festnahme widersetzte sich der 19-Jährige den polizeilichen Maßnahmen. Infolge des Widerstands erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte brachten den Mann schließlich zu Boden und legten ihm Handschließen an.

Im Zuge der Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Schreckschusspistolen, ein Magazin sowie ein Pistolenholster sicher. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn werden nun mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren geführt.