Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer stirbt zwischen Schlierbach und Ohmden

Ohmden. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden ist am Montagnachmittag ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach Angaben von Zeugen und ersten Ermittlungen der Polizei war der junge Mann gegen 17.40 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Ohmden unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine.

Das Motorrad der Marke Kawasaki geriet ins Schleudern und rutschte gemeinsam mit dem Fahrer in den Gegenverkehr. Dort erfasste ein entgegenkommender VW Tiguan, der von einer 61-jährigen Frau gesteuert wurde, das Fahrzeug und den Fahrer.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß leisteten Ersthelfer aus dem Straßenverkehr Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Trotz der schnellen Hilfe erlag der 20-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Die Verkehrspolizei Esslingen hat gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragten Gutachter die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei sollen insbesondere die Umstände geklärt werden, die zum Kontrollverlust des Motorradfahrers geführt haben.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro.

Die Unfallaufnahme sowie die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge dauerten am Abend noch an. Während der Maßnahmen musste die Kreisstraße zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.