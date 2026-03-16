Waiblingen: Falscher Polizeibeamter festgenommen

Waiblingen. Am Donnerstagmittag erhielt eine 79-jährige Frau aus der Hofstetterstraße einen Anruf von sogenannten falschen Polizeibeamten. Die Täter versuchten, die Rentnerin in die Irre zu führen, indem sie ihr erklärten, dass in ihrer Nähe ein Einbruch stattgefunden habe. Zudem behaupteten sie, dass drei Tatverdächtige festgenommen worden seien und bei diesen Aufzeichnungen mit ihren persönlichen Daten gefunden worden wären.

Die Frau erkannte den Betrugsversuch jedoch sofort und ließ sich nicht in die Irre führen. Dennoch tat sie so, als würde sie dem Gespräch folgen. Während des Telefonats informierte eine Bekannte der 79-Jährigen, eine 66-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, umgehend die Polizei.

Gegen 14:15 Uhr erschien schließlich ein 18-jähriger Mann vor der Wohnung der Rentnerin, um – wie zuvor am Telefon besprochen – Goldbarren und Goldmünzen abzuholen. Was der junge Mann jedoch nicht wusste: Während er vor der Wohnung stand, befanden sich auch Polizeibeamte dort. Diese nahmen den Tatverdächtigen unmittelbar fest.

Der 18-Jährige sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Wie genau der Mann in das Betrugsnetzwerk involviert war, wird weiterhin ermittelt.