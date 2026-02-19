Stuttgart Journal

29-Jährige in Stadtbahn sexuell bedrängt – 55-Jähriger vorläufig festgenommen

Feb. 19, 2026

Stuttgart. Am Dienstagnachmittag ist es in einer Stadtbahn der Linie U12 in der Stuttgarter Innenstadt zu einem mutmaßlichen Fall sexueller Belästigung gekommen. Polizeibeamte nahmen einen 55 Jahre alten Mann vorläufig fest.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 17. Februar 2026 gegen 17.15 Uhr. Eine 29-jährige Frau war mit einer Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Dürrlewang unterwegs, als sich der Tatverdächtige neben sie setzte. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Frau zunächst am Arm, anschließend am Oberschenkel und am Gesäß unsittlich berührt haben.

Als die Bahn die Haltestelle Schlossplatz erreichte, stieg der 55-Jährige aus. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Stuttgarter Straßenbahnen AG hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und führten die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch. Nach deren Abschluss wurde der 55-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

