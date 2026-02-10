Stuttgart Journal

Polizeinachrichten Stuttgart

Stuttgart: Mehrere Clubbesucher nach mutmaßlicher Verabreichung von K.-O.-Tropfen verletzt

Feb. 10, 2026

Stuttgart-Mitte. In einem Nachtclub am Rotebühlplatz ist es in der Nacht auf Samstag, den 7. Februar 2026, zu mehreren gesundheitlichen Zwischenfällen gekommen. Im Verlauf des Abends klagten mehrere Gäste plötzlich über starke Beschwerden, die schließlich medizinische Maßnahmen erforderlich machten.

Nach bisherigen Erkenntnissen traten bei den Betroffenen Symptome wie Übelkeit, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie teilweise Erinnerungslücken auf. Mindestens sieben Personen mussten im Laufe der Nacht versorgt werden. Einige von ihnen konnten den Abend nicht selbstständig fortsetzen.

Aufgrund der zeitlichen Nähe der Vorfälle und der ähnlichen Symptomatik besteht der Verdacht, dass den Betroffenen möglicherweise sogenannte K.-O.-Tropfen oder andere Substanzen verabreicht worden sein könnten. Ob es sich tatsächlich um K.-O.-Tropfen handelt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, Blut- und Urinproben wurden entnommen. Die Auswertung dieser Untersuchungen steht bislang noch aus.

Polizei bittet um Hinweise aus der Tatnacht

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen richtet sich der Fokus auch auf mögliche Beobachtungen von Gästen oder Passanten. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht im oder vor dem Club verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Dazu zählen etwa Personen, die Getränke manipuliert haben könnten oder sich auffällig in der Nähe der später Geschädigten aufhielten.

Darüber hinaus werden mögliche weitere Betroffene gebeten, sich bei den Ermittlungsbehörden zu melden, falls sie ähnliche Symptome verspürt haben, bislang aber keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier 1 in der Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +49 711 8990 3100 entgegen.

