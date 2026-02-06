Nach Übergriff auf Kind in Waiblingen: 20-Jähriger festgenommen

Am Donnerstagmorgen ist am Bahnhof in Waiblingen ein 20 Jahre alter Mann aus Winnenden festgenommen worden. Gegen 7.45 Uhr erkannte ein elfjähriger Junge den Mann wieder und verständigte die Polizei. Der 20-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Noch am selben Tag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Tat ereignete sich auf dem Schulweg

Der Festnahme war ein Vorfall vorausgegangen, der sich bereits am Dienstagmorgen in der Dammstraße in Waiblingen ereignet hatte. Ein elfjähriger Junge war gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule, als er auf Höhe der Hausnummer 16 von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen und in einen dortigen Hinterhof gezogen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Mann dort, das Kind zu entkleiden. Der Junge schrie laut um Hilfe. Zwei Zeuginnen wurden auf die Situation aufmerksam, eilten hinzu und forderten den Täter auf, von seinem Handeln abzulassen. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Unmittelbar nach dem Vorfall übernahm die Waiblinger Kriminalpolizei die Ermittlungen. Zu diesem Zeitpunkt lag lediglich eine vage Beschreibung des Täters vor. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine dunkle Mütze getragen haben und blonde Haare gehabt haben. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.

Mit der Festnahme des 20-Jährigen sehen die Ermittler nun einen entscheidenden Schritt zur Aufklärung des Falls. Die genauen Tatumstände sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.