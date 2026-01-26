Waiblingen. Mann bei Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße verletzt – Zeugen gesucht

Waiblingen: Am Freitagabend kam es gegen 21:30 Uhr in der Waiblinger Bahnhofstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in diesem Zusammenhang mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben.

Die Polizei berichtete, dass bei dem Vorfall ein 49-jähriger Mann verletzt wurde. Er zog sich eine Stichverletzung zu, die jedoch nicht lebensgefährlich war. Nach der Behandlung im Krankenhaus entschied sich der Verletzte, die Einrichtung zu verlassen, ohne eine weitere medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen.

Zur Tatzeit sollen die Täter mit einem weißen SUV mit Esslinger Kennzeichen geflüchtet sein. Es wird angenommen, dass zwischen dem 49-Jährigen und den Tätern eine vorhergehende Beziehung besteht, die möglicherweise den Anlass für die Auseinandersetzung bildete. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei in einer ersten Meldung auf den Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehreren Streifenwagen hingewiesen. Die Einsatzmaßnahmen dienten der Fahndung nach den flüchtigen Personen.

Diese verliefen jedoch ergebnislos. Die Polizei verständigte die Öffentlichkeit über die Geschehnisse und forderte Zeugen auf, Hinweise zu geben, um die Hintergründe der Tat aufzuklären.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Streitigkeiten in einem persönlichen Zusammenhang stehen könnten. Die Polizei bittet weiterhin um Unterstützung aus der Bevölkerung, um die Tatverdächtigen zu identifizieren und die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären.