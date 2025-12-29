Raubüberfall in der Stuttgarter Innenstadt – Polizei bittet um Hinweise

Stuttgart. In der Nacht zum Sonntag, dem 28. Dezember 2025, ist ein 31-jähriger Mann im Bereich des Wilhelmsplatzes in Stuttgart-Mitte Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 0.30 Uhr von bislang unbekannten Tätern angegriffen und beraubt.

Der Überfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Die Täter nahmen dem Mann seinen Geldbeutel ab und flüchteten anschließend vom Tatort. Zum genauen Ablauf der Tat und zur Anzahl der Beteiligten machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben.

Kurze Zeit nach dem Überfall entdeckte ein Passant den Geldbeutel des Geschädigten in der nahegelegenen Wächterstaffel. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter daraus mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine EC-Karte entnommen. Der Geldbeutel selbst wurde zurückgelassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit mögliche Tatzusammenhänge sowie Spuren aus dem Umfeld des Tatorts.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten Personen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Wilhelmsplatzes oder der Wächterstaffel verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +49 711 8990 5778 entgegen.