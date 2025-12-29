Stuttgart Journal

Zwei Brände in Ludwigsburg: Altkleidercontainer erneut in Flammen

Dez. 29, 2025

Ludwigsburg: Am Samstagabend, den 27. Dezember 2025, wurde gegen 20:00 Uhr ein Altkleidercontainer in der Daimlerstraße, Ecke Römerhügelweg, in Ludwigsburg in Brand gesetzt. Der Brand konnte erst durch das Aufbrechen des Containers durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sowohl der Inhalt des Containers als auch der Container selbst wurden bei dem Feuer beschädigt.

Dieser Vorfall ist der zweite innerhalb von nur zwei Wochen an der gleichen Stelle. Bereits am Samstag, den 13. Dezember 2025, war einer der beiden Altkleidercontainer gegen 19:40 Uhr in Brand geraten. Auch hier war der Inhalt des Containers beschädigt worden. In beiden Fällen konnte die genaue Ursache des Feuers noch nicht geklärt werden.

Brandserie sorgt für Rätselraten: Polizei ermittelt weiterhin

Die Polizei Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, sich zu melden. Dies kann unter der Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de erfolgen.

Es ist bislang noch unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden bei den beiden Bränden insgesamt ist.

