Holzgerlingen: Festnahmen nach Telefonbetrug mit falschen Bankmitarbeitern

Holzgerlingen. Am Samstag, dem 3. Januar 2026, wurden ein 30 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau in Untersuchungshaft genommen. Beide stehen im Verdacht, an einem banden- und gewerbsmäßigen Betrugsfall im Zusammenhang mit sogenannten „falschen Bankmitarbeitern“ beteiligt gewesen zu sein.

Der Fall begann am Vormittag des 2. Januar 2026 in Holzgerlingen, als eine 84 Jahre alte Frau einen Telefonanruf erhielt. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und behauptete, es bestehe eine irreguläre Abbuchung in Höhe einer vierstelligen Summe von ihrem Konto.

Während des Gesprächs konnte der Betrüger einen angeblichen Bankmitarbeiter schicken, um die EC-Karte der Frau zu überprüfen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer außerdem, die PIN der 84-Jährigen zu erlangen.

Am Tag darauf nahmen Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die beiden Verdächtigen fest. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nachdem er bei der 84-Jährigen die EC-Karte abgeholt hatte. Er war gerade dabei, zu einer 43-jährigen Komplizin in einen unweit der Wohnadresse des Opfers geparkten PKW zu steigen. Die 43-Jährige wurde ebenfalls festgenommen.

Im Anschluss an die Festnahmen erfolgten Durchsuchungen bei den Tatverdächtigen sowie am Fahrzeug. Dabei wurden Beweismittel wie die EC-Karte sichergestellt. Die beiden schweizerischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am folgenden Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Männer und Frauen, die in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall und den Hintergründen des Betrugsfalls dauern derzeit an.