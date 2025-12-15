Stuttgart Journal

„Grünes Gold“ – Cooler Cannabis Shop im Westen

Dez. 15, 2025
Stuttgart-West. Mit dem Thema Cannabis und Hanf hat sich das Stuttgart Journal schon seit vielen Jahren immer wieder beschäftigt. Insofern passt auch ein Besuch in der Silberburgstraße gut in diese Reihe.

Von Alexander Kappen

Dort befindet sich das Ladengeschäft von Grünes Gold, das sich ganz legal dem Thema Hanf widmet.

Hinter Grünes Gold stehen Moritz Wagner, Stefan Nieswandt und Valentin Hocher. Moritz Wagner und Stefan Nieswandt kennen sich bereits aus gemeinsamen Studienzeiten. Zusammen mit Valentin Hocher gründeten sie im Jahr 2015 die Digitalagentur viergrad. Seit rund zwei Jahren betreut viergrad auch den Online-Shop von Grünes Gold.

Im Geschäft in der Silberburgstraße wird jedoch kein Marihuana zum Konsum verkauft. Der Erwerb von THC-haltigem Cannabis ist in Deutschland weiterhin nur unter engen gesetzlichen Vorgaben möglich und nicht Teil des klassischen Einzelhandels. Stattdessen finden Kundinnen und Kunden hier eine Auswahl an legalen CBD-Produkten, Hanf-Süßwaren sowie weitere Erzeugnisse rund um die vielseitige Nutzpflanze Hanf.

Der Laden versteht sich als Anlaufstelle für alle, die sich für alternative Produkte, neue Trends und den Rohstoff Hanf interessieren – selbstverständlich im Rahmen der geltenden Gesetze. Vor Ort lässt sich das Sortiment in Ruhe entdecken und man kann sich über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten informieren.

Adresse:
Grünes Gold
Silberburgstraße 119
70176 Stuttgart
Deutschland

GRÜNES GOLD® Stuttgart | CBD-Shop in Deutschland

