Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Cooler Stand mit Ton-Tier-Bechern

Der Stand von Bärbel Wahl aus Michelsfeld (Schwäbisch Hall) auf dem Rathausplatz hat es dem Reporter angetan. Hier gibt es tolle Tontassen mit Tiermotiven.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Das Motiv der Pelikane ist ganz neu in diesem Jahr und auch der Katzenbecher ist neu kreiert von mir“, erzählt mir Stand-Chefin Bärbel Wahl. Sie kommt aus Michelsfeld (Schwäbisch Hall) und ihr Hauptgebiet sich eigentlich Tonlichterhäuschen – so lautet auch der Name ihrer Homepage.

Sie steht auf dem Rathausplatz und hat tontassen aus denen man Tee oder Kaffee trinken kan liebevoll bunt kreiert. Pelikane, Dackel, Katzen, Schnecken und vieles mehr sind auf den Tassen zu sehen. Eine kostet 11 Euro. Drei dann 30 Euro.

„Wir sind ein kleines, familiär geführtes Unternehmen aus Michelfeld (Baden Württemberg). Aus persönlicher Begeisterung für dieses besondere Kunsthandwerk entwickelte sich unser Geschäft. Nun handeln wir schon seit über 10 Jahren mit handgefertigten Tonlichterhäuschen. Unsere Häuschen werden in Litauen in liebevoller Handarbeit hergestellt. In den kleinen Familienbetrieben werden sie von Hand getont und bemalt, was jedes unserer Häuser einzigartig macht.

„Zu unserem Sortiment gehören Nachbildungen von historischen Fachwerkhäusern, passendem Zubehör aber auch Tontassen mit dreidimensionalen Tiermotiven. Alle unsere Häuschen sind sowohl elektrisch als auch mit Teelicht beleuchtbar, was ihnen ihr heimeliges Aussehen verleihen.

Wir erweitern jedes Jahr unser Sortiment, die Modelle werden von uns persönlich ausgesucht und in den litauischen Werkstätten nur für unser Unternehmen hergestellt. Daher sind wir für Ihre Anregungen immer offen. Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter oder besuchen Sie uns doch einmal auf einem unserer Märkte“ heißt es auf ihrer Homepage.

Tonlichterhäuschen Bärbel Wahl

Baierbach 1

74545 Michelfeld, Schwäbisch Hall

Tel.: 0791 97817957

Mobil: 0176 43047907