Kolumne: An einem Stuttgarter Badesee

Von Alexander Kappen

Neckartaifingen. Ein paar Kilometer von Nürtingen – im Großraum Stuttgart – entfernt befindet sich das Örtchen Neckartaifingen. Hier liegt auch ein schöner Badesee: Der Aileswasensee – Mit Sandstrand und sauberem Wasser.

Der Reporter besuchte den See bei schönem sonnigen Augustwetter. Es war viel los rund um den See. Zu Beginn kommt das „Seehaus Neckartaifingen“, ein Lokal als Holzhäuschen mit Terrasse, wo man sich stärken kann, wenn man später im See schwimmen geht…

Hier saßen viel draußen um sich zu stärken. Es folgt der Kinderbereich, wo Kleinkinder mit ihren Eltern schwimmen gehen. Dann ein Erwachsenenbereich wo es sich auch der Reporter gemütlich machte. Leider verdeckte eine Hecke die Sicht auf den See dort. Gleich nebenan grillten die arabischen „Kollegen“ mit viel Rauch was nicht jedem passte.

Es gibt einen FKK Bereich an dem der Reporter vorbeilief als er eine Runde über den See machte – natürlich nur aus journalistischen Zwecken… 😉

Hier machten es sich rund 50 nackte Sonnenanbeter gemütlich. Auch die DLRG, die „Wasserretter“ hat ein Büro mit Mitarbeitern am See. So ist für die Sicherheit garantiert.

Leider ist die Anfahrt doch etwas länger, lohnt sich aber auf jeden Fall…

