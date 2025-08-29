Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Stuttgart Story: Der Kuschel-Fan

Aug. 29, 2025

Teil 69. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Von Alexander Kappen

Helmut ist 52 Jahre alt, kommt aus Leinfelden-Echterdingen und ist Kuschel-Fan. Er steht immer auf der Königstraße auf Höhe des Schlossplatzes. „Free Hugs“ steht auf dem Schild. „Kostenlose Umarmungen“ also…

„Ich möchte die Leute wieder zu mehr körperlicher Nähe bringen in unserem Zeitalter der Smartphones“, sagt Helmut. Der gutgelaunte Mensch mag Stuttgart.

„Eine große Community, alles überschaubar trotz Großstadt“ sagt der Echterdinger. Er mag die Königstraße und den Schlossplatz. „Viele tolle Ecken hier in Stuttgart“, sagt er und umarmt einen südländischen Mann, der das aus seiner Kultur wohl mehr kennt als so mancher Einheimischer hierzulande…

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

IT-Infrastruktur neu gedacht: Mit ETES, Proxmox, Nis2 und Zimbra zukunftssicher aufgestellt 

Aug. 28, 2025
Journal Magazin Topnews

Streaming-Highlights: Die coolsten neuen Filme

Aug. 28, 2025
Journal Magazin Topnews

Baden-Württemberg verzeichnet deutlich geringere Zuwanderung im Jahr 2024

Aug. 27, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Stuttgart Story: Der Kuschel-Fan

29. August 2025
Journal Regiotainment

IT-Infrastruktur neu gedacht: Mit ETES, Proxmox, Nis2 und Zimbra zukunftssicher aufgestellt 

28. August 2025
Journal Magazin Topnews

Streaming-Highlights: Die coolsten neuen Filme

28. August 2025
Journal Magazin Topnews

Baden-Württemberg verzeichnet deutlich geringere Zuwanderung im Jahr 2024

27. August 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen