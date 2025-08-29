Stuttgart Story: Der Kuschel-Fan

Teil 69. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Von Alexander Kappen

Helmut ist 52 Jahre alt, kommt aus Leinfelden-Echterdingen und ist Kuschel-Fan. Er steht immer auf der Königstraße auf Höhe des Schlossplatzes. „Free Hugs“ steht auf dem Schild. „Kostenlose Umarmungen“ also…

„Ich möchte die Leute wieder zu mehr körperlicher Nähe bringen in unserem Zeitalter der Smartphones“, sagt Helmut. Der gutgelaunte Mensch mag Stuttgart.

„Eine große Community, alles überschaubar trotz Großstadt“ sagt der Echterdinger. Er mag die Königstraße und den Schlossplatz. „Viele tolle Ecken hier in Stuttgart“, sagt er und umarmt einen südländischen Mann, der das aus seiner Kultur wohl mehr kennt als so mancher Einheimischer hierzulande…