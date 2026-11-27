Alle Reperatur-Cafés und -Werkstätten haben dann geöffnet. Stuttgarter sind eingeladen gemeinsam zu upcyclen und sich so evnetuell einige originelle Weihnachtsgeschenke zu „erbasteln“…

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Recycling ist „in“. So findet deshalb auch der Stuttgarter Reperatur-Aktionstag demnächst statt. Am Samstag wird in den Reperatur-Cafés und -Werkstätten der Stadt gemeinsam repariert und so „Geschenke mit Geschichte“ produziert.

An folgenden Orten gibt es ab 11 Uhr Reparatur- und Upcycling-Angebote:

Domogalla Textildesign (Lehenviertel): Strick-Einführung und Upcycling (Kissenbezug aus Hemden)

Globetrotter (Stuttgart-Mitte): Handy-Reinigung, Lichterketten-, Campinglichter-, Fahrrad-Reparatur, Gewinnspiel, Second Hand-Aktion und Upcycling (Schlüsselanhänger und Geldbeutel aus alten Planen und Taschen)

Hobbyhimmel (Feuerbach): Spielzeug-Reparatur

Keller 5 (am Öschi): Fahrrad-Reparatur

Werkstatt des Flüchtlingskreises (Weilimdorf): Fahrrad-Reparatur und Mitmachangebot für Kinder

Werkstatthaus (Stuttgart-Ost): Textil-, Elektro-Reparatur und Kleidertausch

Stuttgarter Reparatur-Aktionstag