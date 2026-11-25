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In der Webergasse 8b in der Esslinger Stadtmitte befindet sich der neue Klamottenladen für den kleinen Geldbeutel.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In Esslingen kreiert Robin Bayer mit „Kabinett“ eine neue Anlaufstelle für alle Vintage-Fans, die sich zwischen Diakoniegeschäft und Secondhand-Boutique bewegt. Der Store umfasst bezahlbare Preise und auch eine angenehme Atmosphäre.

Um das typische Secondhand-Stöber-Gefühl zu sichern, soll das Sortiment nicht in eine bestimmte Stilrichtung gehen, Levi’s Jeans, Lederjacken und herbstliche Flanellhemden gibt’s aber auf jeden Fall.

Außerdem findet man hier die in Deutschland produzierten Streetwear-Klamotten von „Mosthatedtribe“, der Modemarke des Inhabers.

Langfristig soll „Kabinett“ durch Kooperationen mit Designer-Innen, KünstlerInnen und Tattoo-Artists zu einem Treffpunkt der Kreativität werden. Und wer beim Shopping mal eine Pause braucht, kann es sich mit einem heißen Kaffee auf der Couch gemütlich machen.

www.kabinett­esslingen.com