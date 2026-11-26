Symbolbild / Pixabay

In der Marienstraße 28 befindet sich das Lokal mit Kebab-Verkauf. Es gibt noch eine zweite Filiale nahe des Feuersees.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Täglich10-21 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr sind die Öffnungszeiten. Ein günstiger Mittagstisch ist das Hauptgeschäft des Restaurants. Jeden Tag sind die rund 10 Tische um die Mittagszeit restlos vollbesetzt, sodass sich der Reporter immer wohl oder übel an den Tisch anderer Gästen hinzusetzen muss.

Für rund 15 Euro bekommt man hier einen vollen Teller mit Bohnen, mit Hackfleisch gefüllten Paprikas, Reis, einem vegetarischen Gericht oder Linsen. Man kann sich von allem etwas auf seinen individuellen Teller drauf machen lassen von den türkischen Mitarbeitern.

Der türkische Tee „Tschai“ ist ganz umsonst man kann sich theoretisch 10 Gläser davon nehmen. In anderen Dönerläden zahlt man für den Tschai einen Euro!

Nette Mitarbeiter, die allerdings noch einen Tick freundlicher sein könnten…

Einige türkische Bilder an der Wand, aber insgesamt recht minimalistische Einrichtung.

Essen: 5 Sterne

Service: 4 Sterne

Ambiente: 4 Sterne