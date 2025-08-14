Wilhelma Stuttgart: Koala-Jungtier stirbt – Rückschlag für Zuchtprogramm

FlipSide / Pexels

Stuttgart. Ein knapp 14 Monate altes Koala-Jungtier ist in der Wilhelma in Stuttgart an einer Atemwegserkrankung gestorben. Die Erkrankung galt zunächst als behandelbar, verschlimmerte sich jedoch unerwartet.

Dirk Meyer (kai)

Verlust in der Koala-Gruppe

Am 13. August 2025 verstarb das weibliche Koala-Jungtier Jimbelung im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma. Das Tier war fast 14 Monate alt. Die Todesursache war eine Atemwegserkrankung, die trotz tierärztlicher Behandlung nicht zurückging. Nachdem sich der Gesundheitszustand zwischenzeitlich verbessert hatte, verschlechterten sich die Symptome erneut und führten schließlich zum Tod des Jungtieres. Jimbelungs Halbbruder Borobi zeigt keine Symptome und ist weiterhin gesund.

Zuchtbeginn in Stuttgart

Die Koalas in der Wilhelma sind Teil der im Juli 2023 eröffneten Australienanlage „Terra Australis“. Diese wurde eingerichtet, um Tierarten des australischen Kontinents zu präsentieren und bestehende Erhaltungszuchtprogramme zu unterstützen.

Im Dezember 2024 zeigten sich erstmals zwei Jungtiere außerhalb der Beutel ihrer Mütter. Die Geburt hatte bereits im Juni 2024 stattgefunden – zu einem Zeitpunkt, an dem die Jungtiere noch unterentwickelt, blind und nackt sind.

Beide Tiere entwickelten sich in den darauffolgenden Monaten positiv und wurden schnell zu einem zentralen Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher.

Zuchtwert aus genetischer Sicht

Die Koalas in der Wilhelma stammen von Elterntieren, die in der Dreamworld Wildlife Foundation in Australien geboren wurden. Diese Elterntiere sind genetisch nicht mit den Tieren in anderen europäischen Zoos verwandt. Für die europäische Zoopopulation stellt dies eine wichtige genetische Ergänzung dar. Die Nachkommen gelten daher als bedeutend für den Erhalt einer möglichst variantenreichen Reservepopulation in Menschenobhut.

Trotz des Verlusts gibt es einen neuen Hoffnungsträger in der Koala-Gruppe. Jimbelungs Mutter Auburn hat erneut ein Jungtier geboren. Dieses ist derzeit noch sehr jung und verbleibt vollständig im Beutel. Es wird erwartet, dass es sich frühestens im kommenden Winter erstmals außerhalb des Beutels zeigt. Ob sich das Tier gesund entwickelt, bleibt abzuwarten.

Hintergrund: Sterblichkeit bei Jungtieren

In freier Wildbahn ist die Sterblichkeit bei Koala-Jungtieren deutlich höher als unter geschützten Bedingungen in Zoos. Dennoch bleiben auch unter menschlicher Obhut Krankheitsverläufe wie der von Jimbelung nicht vollständig vermeidbar. Der Tod des Jungtieres stellt für die Wilhelma einen Rückschlag im Zuchtprogramm dar, ist jedoch im Kontext biologischer Entwicklung nicht ungewöhnlich.

Die Entwicklung des neu geborenen Jungtieres wird in den kommenden Monaten weiter beobachtet. Der Gesundheitszustand der restlichen Koalas in der Wilhelma gilt derzeit als stabil. Die Verantwortlichen setzen weiterhin auf langfristige Zuchtarbeit und genetische Vielfalt im Rahmen der europäischen Erhaltungszuchtprogramme.