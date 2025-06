Max Eyth-See: Ein Volksfest der anderen Art

AK 4711

Der Reporter schaute sich mal das Treiben rund um den See in Hofen an, in dem schwimmen leider verboten ist.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Hofen. Es riecht nach angebranntem Grillfleisch, Rauch schwebt wie Nebel über die Wiese, südländische Familien sitzen auf Decken, essen, reden und lachen. Der Reporter war am Wochenende bei knapp 30 Grad am beliebtesten Stuttgarter See unterwegs. Hunderte flanierten umher, holten sich Eistee oder saßen einfach nur am künstlich angelegten Strand beim Max Eyth-See Kiosk.

„Ich bin jetzt das erste Mal hier am See und ich muss sagen ich werde noch öfters kommen“, sagte ein Besucher am Kiosk zum Reporter und war sehr angetan von der See-Atmosphäre. Die Wiesen um den See werden zu Picknick-Wiesen. Es wird Rad gefahren, Pärchen kuscheln und Ruderboote kreuzen auf dem See umher.

Hier am See trifft man auf alle Kulturen die Stuttgart zu bieten hat und hier findet wirklich eine Integration statt. Alle akzeptieren sich und genießen die See-Atmo. Natürlich wäre ein Baden im See noch schöner, aber aufgrund des eingeleiteten Neckar Wassers und diverser Algen ist das Baden sinnvollerweise verboten…

Der Reporter wird dennoch wieder kommen – an den Hofener See!

