Gastrotest: „60 Seconds to Napoli“ hinterm Breuninger

Nik Owens / Unsplash

Der Reporter schaute sich mal das neue Lokal im Dorotheen-Quartier an.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hier sitzt man schön draußen genau hinterm Breuninger. Rund 20 Tische im Außenbereich und drinnen nochmal so viele. Jung, modern und lecker – so lautet wohl das Motto des neuen Lokals. Es handelt sich hier um eine Lokal-Kette, die bereits in Duisburg beheimatet ist.

Das neue Dorotheen-Quartier mit eigenem Parkhaus boomt und wird gut angenommen.

Der Reporter setzte sich an einen gemütlichen Außentisch – gleich neben einer schönen und gut gepflegten Palme – und bestellte sich die Pizza

„Bacon n Cheese“. Hinzu kamen 2 Cappuccino und ein Erdbeer Tiramisu.

Die Pizza hatte einen leckeren Boden, der frisch und gleichzeitig knusprig daherkam, schmeckte insgesamt lecker für 16 Euro- Das Erdbeer-Tiramisu kam mit ganz klein geschnittenen Erdbeeren daher im leckeren, luftig leichten Joghurt-Geschmack.

Auch an den Nachbartischen herrschte gute Laune. Der Service bestand aus gefühlt 10 Servicekräften, die fleißig nach den Gästen schauen.

Service: 4 Sterne, Essen: 5 Sterne, Ambiente: 4 Sterne

Alle Infos wie Öffnungszeiten, Bilder vom Lokal findet man wie immer im Netz:

