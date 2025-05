Arbeitsrecht 2025: Welche Regeln Arbeitgeber jetzt kennen müssen

Towfiqu barbhuiya / pexels

Fünf Monate nach Inkrafttreten zentraler Reformen prägen spürbare Veränderungen den Arbeitsalltag in Baden-Württembergs Unternehmen. Der digitale Nachweis von Arbeitsbedingungen ist längst Pflicht, der Mindestlohn stieg auf 12,82 Euro und elektronische Zeiterfassung wird Schritt für Schritt verbindlich. Gleichzeitig verschieben neue Steuerregeln sowie aktualisierte Mutterschutzvorgaben Verantwortlichkeiten zwischen Personalabteilungen, Finanzämtern und Beschäftigten.

Wer jetzt noch alte Abläufe nutzt, riskiert Bußgelder und Rechtsstreitigkeiten. In diesem Beitrag fassen wir kompakt zusammen, welche Vorgaben Arbeitgeber 2025 zwingend beachten müssen.

Die neusten Änderungen im Überblick

Fünf Monate nach dem Start der Reformwelle zeigt sich: Digitale Nachweise ersetzen Papier, der gesetzliche Mindestlohn liegt nun bei 12,82 Euro und die elektronische Arbeitszeiterfassung rückt in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Ebenfalls relevant sind eine höhere Minijob-Grenze, vereinfachte Elternzeit-Anträge, neue Vorgaben im Mutterschutz sowie steuerliche Entlastungen durch die veränderte Fünftelregelung.

Der Mannheimer Anwalt für Arbeitsrecht Daniel Heitfeld hat für uns die wichtigsten Änderungen im Arbeitsrecht seit Beginn 2025 zusammengefasst und empfiehlt, Personalprozesse, Vertragsmuster und Compliance-Checklisten zeitnah zu aktualisieren. Die folgenden Abschnitte beleuchten jede Neuerung im Detail und zeigen, welche Pflichten Arbeitgeber 2025 beachten müssen und welche Rechte für Arbeitnehmer inzwischen in Kraft getreten sind.

Gesetzlicher Mindestlohn steigt auf 12,82 Euro je Stunde

Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine neue Lohnuntergrenze von 12,82 Euro brutto pro Arbeitsstunde. Unternehmen, die noch mit Tarifzuschlägen aus 2024 kalkulieren, sollten ihre Entgeltabrechnung und Kalkulation zügig angleichen, um Nachforderungen und Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden.

Minijob-Grenze klettert auf 556 Euro monatlich

Weil die Minijob-Verdienstgrenze automatisch an das Mindestlohn­niveau gekoppelt ist, dürfen geringfügig Beschäftigte seit Jahresbeginn durchschnittlich 556 Euro pro Monat verdienen. Kurzfristige Überschreitungen bleiben möglich, solange der Jahreswert von 6.672 Euro nicht überschritten wird. Arbeitgeber sollten in ihren Zeit­erfassungs­systemen klare Warnschwellen einrichten, damit Minijobber bei Mehrarbeit rechtzeitig in Midijob- oder Vollzeitmodelle wechseln können.

Mehr Digitalisierung durch das Bürokratieentlastungsgesetz IV

Mit dem seit 1. Januar 2025 geltenden BEG IV genügt für zahlreiche arbeitsrechtliche Erklärungen die digitale Textform (§ 126b BGB). Dazu zählen jetzt Befristungsabreden bei Altersgrenzen, Elternzeit- und Pflegezeit­anträge sowie deren Ablehnung.

Ab 1. Mai 2025 kann die Elternzeit per E-Mail oder Messenger beantragt werden; auch der Arbeitgeber darf elektronisch antworten. Zusätzlich dürfen Arbeitszeugnisse mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ausgestellt werden, sofern die Beschäftigten zustimmen. Damit entfallen Porto-, Papier- und Archivkosten, erfordern jedoch ein Signatur­zertifikat nach eIDAS.

Elektronische Zeiterfassung ist verbindlich

Der Regierungsentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes wurde im Dezember 2024 in den Bundestagsausschuss überwiesen; das Ampel-Koalitionspapier vom April 2025 bestätigt eine schrittweise Umstellung auf elektronische Systeme, mit Übergangsfristen bis 2028 für kleine Betriebe.

Während die Novelle noch abschließend beraten wird, verlangen Aufsichtsbehörden schon heute digitale Nachweise und können bei Missachtung einer behördlichen Anordnung Bußgelder von bis zu 30.000 Euro verhängen. Wer weiterhin handschriftliche Zettel nutzt, sollte sie deshalb jetzt durch ein revisionssicheres Tool ersetzen.

Fünftelregelung nur noch über die Steuererklärung

Der Gesetzgeber hat die Anwendung der begünstigten Fünftel­regelung aus dem Lohnsteuerabzug herausgenommen. Seit dem 1. Januar 2025 müssen Arbeitgeber Abfindungen und mehrjährige Vergütungen regulär versteuern; die Steuerermäßigung beantragen Beschäftigte nun nachträglich beim Finanzamt. Das entlastet Personal­abteilungen von komplexen Berechnungen, verschiebt aber den Beratungsbedarf in Richtung steuerliche Hinweis­pflichten.

Unternehmen sollten Betroffene proaktiv auf die geänderte Verantwortlichkeit hinweisen, um Haftungsrisiken auszuschließen.

Mutterschutz: Gefährdungsbeurteilung entfällt bei klaren Ausschluss­regeln

Seit 2025 kann die anlass­unabhängige Gefährdungsbeurteilung wegfallen, wenn der Ausschuss für Mutterschutz (AfMu) bestimmte Tätigkeiten als grundsätzlich unzulässig eingestuft hat. Arbeitgeber dürfen sich in diesen Fällen auf die veröffentlichten AfMu-Regeln stützen, müssen aber weiterhin eine individuelle Prüfung vornehmen, sobald eine Mitarbeiterin eine Schwangerschaft meldet. Die Neuerung reduziert Dokumentationsaufwand, erhöht jedoch die Pflicht zur laufenden Beobachtung von Tätigkeitsprofilen und AfMu-Updates.

Schlussfolgerung: Handlungsbedarf bis Jahresende

Die Reformen setzen neue Standards für Löhne, Zeiterfassung, digitale Dokumente und steuerliche Abläufe. Wer Prozesse frühzeitig angepasst hat, reduziert Prüf­stress und Bußgeldrisiken spürbar.

Spätzünder sollten umgehend Lohnsysteme, Arbeitszeit-Tools und Vertragsmuster auf den neuesten Stand bringen, Minijob-Grenzen überwachen und AfMu-Updates im Auge behalten. Auch die verschobene Fünftelregelung erfordert klare Hinweise an Mitarbeiter, um Haftung zu vermeiden. Der verbleibende Jahresabschnitt bietet noch ausreichend Zeit, um Compliance-Checklisten zu überarbeiten und das Personal auf die veränderte Rechtspraxis einzuschwören.