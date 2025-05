Familiendisco im Perkins Park ein voller Erfolg

KI generated

Um 19 Uhr am Freitag war die Tanzfläche in der Killesberger Disco brechend voll. Das neue Konzept für die ganze Family wurde supergut angenommen von den Stuttgartern.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Killesberg. 1000 Eltern und Kinder strömten zur neuen Konzeptreihe „Familiendisco“ in Stuttgarts wohl bekanntestem Club – dem Perkins Park. Hier hat der SJ Reporter auch schon als Clubfotograf arbeiten dürfen. DJ Oli Klein vom Mr. Mac’s Partyteam legte Gute Laune Musik auf. Chartmusik aus den vergangenen 30 Jahren brachte im Perkins Park die Generationen zusammen. Familiendisco- das Konzept gab es so wohl noch nicht in Stuttgart.

Um 19 Uhr am Freitag ging es los – und eine vierstellige Gästemenge – damit hatte wohl keiner gerechnet. Aber dass Kinder mit ihren Eltern abdancen ist eigentlich eine coole Idee. Die Eltern haben ihre „Kleinen“ im Blick und die dürfen sich austoben.

Der Perkins Park hat ein neues Konzept und alle Clubs müssen sich wohl derzeit etwas Neues einfallen lassen um den Club zu füllen. Denn die Leute sparen aber kommen bei einem guten Angebot dennoch in Scharen ! Super findet das Stuttgart Journal das neue Generationen zusammen bringendes Konzept !