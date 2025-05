Gastro Neueröffnung: „Viegan“

JillWellington - Pixabay

In der Neuen Brücke wird ausschließlich pflanzlich gekocht. Das „Viegan“ ist klein aber fein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz in der Innenstadt gibt es jetzt noch mehr zu entdecken. Neben dem bekannten Consafo’s Cafe, das wir bereits in einem Video vorgestellt haben, eröffnen ständig neue Lokale.

Neu dazugekommen ist das „Viegan“, das vegane vietnamesische Spezialitäten anbietet. Früher war hier kaum eine kulinarische Vielfalt zu finden, doch mittlerweile hat sich der Platz im Herzen der Stadt zu einem echten Hotspot für Food-Liebhaber entwickelt.

Ein Dutzend Tische gibt es hier. Alle klein und aus Holz, hinzu kommt minimalistische, vietnamesische Deko – auf der Speisekarte gibt es Frühlingsrollen, Süßkartoffeln, Kürbis, Salate und vieles mehr.

Viegan

Neue Brücke 6, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten

Mo. – Do. & So.: 11:30 – 22:00

Fr. & Sa.: 11:30 – 23:00

Mehr Infos wie immer im Netz:

Viegan – Vietnamesisches Veganes Restaurant in Stuttgart