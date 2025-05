Stuttgarter Start Up „Proservation“ mit Investitionen in siebenstelliger Höhe

Pixabay / StartupStockPhotos

Getreidespelzen – darauf setzt die Jungunternehmerin Lisa Scherer.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Ihr Vater schwor auf das federleichte Kissen aus Getreidespelzen. Heute setzt seine Tochter Lisa auf die Polsterfähigkeit der Getreidehüllen, um einen nachhaltigen Verpackungsstoff zu entwickeln – und damit künftig große Mengen an Plastikmüll zu vermeiden.

Jährlich fallen in Deutschland allein 20.000 Tonnen Dinkelspelzen an – bislang ungenutzte Nebenprodukte, die künftig vielleicht zur Abfallvermeidung beitragen können.

Mit dieser Vision gründete Lisa Scherer 2021 im Rahmen ihres Masterstudiums „Packaging Development Management“ an der Hochschule der Medien gemeinsam mit ihrer Schwester und zwei Freunden das Start-up Proservation (englisch: „pro preservation“ – für den Erhalt). Gemeinsam entwickeln sie den Stoff „Recou“ (vom französischen „recouvrir“ – bedecken).

Für ihre Innovation kombinieren die vier Getreidespelzen mit einem pflanzlichen Bindemittel, wobei sie verschiedene Sprachen als Inspiration nutzen. Das Ergebnis ist ein bruchfestes Material, das empfindliche Güter genauso gut schützt wie Styropor.

2022 wurde das Unternehmen für seine Erfindung mit dem Verpackungspreis ausgezeichnet.

Das Besondere an Proservation: Das Unternehmen hat seine Investorinnen und Investoren durch eine ungewöhnliche Finanzierungsform gewonnen. Sie erhalten zwar Beteiligungen am Gewinn, aber keine Stimmrechte. So bewahrt die Firma ihre Werte langfristig. Beeindruckend ist auch die Höhe der Investitionen: In siebenstelliger Summe wurde Kapital gesammelt.