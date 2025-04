Leinfelden-Echterdingen: Randaliert und Polizeibeamte angegriffen – Ermittlungen laufen

Leinfelden-Echterdingen. Am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, wurde die Polizei in die Plieninger Straße gerufen, nachdem Anwohner berichtet hatten, dass ein Mann dort randalieren, herumschreien und offenbar in einen Streit verwickelt sei. Besorgniserregend war zudem der Hinweis, dass der Mann mit einer Machete bewaffnet sei.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, trafen sie auf einen 34-jährigen Mann, der von der Polizei bereits bekannt und als psychisch auffällig eingestuft war. Während der Versuche, ihn in Gewahrsam zu nehmen, leistete der Mann heftigen Widerstand. Die Beamten mussten ihn zu Boden bringen und fesseln, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. In seinem Rucksack fanden die Ermittler neben der Machete auch eine Axt, die sichergestellt wurde. Es wird vermutet, dass der Mann zuvor mit der Machete gegen eine Tür geschlagen und einen Familienangehörigen bedroht hatte.

Aggressives Verhalten führt zu Vorfällen mit Polizei – Maßnahmen werden geprüft

Während der weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier zeigte der 34-Jährige aggressives Verhalten und attackierte die eingesetzten Beamten plötzlich mit Faustschlägen, wodurch zwei von ihnen verletzt wurden. Der als alkoholisert und möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stehende Mann wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

Nach der Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er am Mittwochmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann wird sich voraussichtlich vor Gericht verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.