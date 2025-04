Stuttgart-Mitte: Jugendliche mutmaßlich vergewaltigt – Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte. In der Nacht zum Dienstag, dem 1. April 2025, kam es an der Kirchstraße zu einem schweren Vorfall, bei dem eine 15-Jährige mutmaßlich Opfer einer Vergewaltigung wurde. Nach ersten Ermittlungen soll die Jugendliche in einem Schnellrestaurant an der Königstraße auf zwei unbekannte Männer getroffen sein. Gegen 01:00 Uhr verließ die Gruppe gemeinsam das Restaurant und begab sich in Richtung der Stiftskirche.

An diesem Ort soll der unbekannte Täter die 15-Jährige vergewaltigt haben, während sein Komplize die Begleitung der Jugendlichen mit einem Fußmarsch fortleitete. In den Stunden nach dem Vorfall suchte die Schülerin eine Jugendschutzeinrichtung auf und vertrat sich dort einer Mitarbeiterin, die daraufhin umgehend die Polizei informierte.

Ermittlung im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung – Hinweise dringend erwünscht

Laut der Beschreibung ist der mutmaßliche Täter zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und wird auf ein Alter zwischen 20 und 28 Jahren geschätzt. Es wird auch berichtet, dass er einen dunklen Teint und einen Vollbart hatte.

Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall relevante Informationen haben, werden aufgefordert, sich unter der Rufnummer +49 711 89905778 zu melden.