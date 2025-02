Stuttgart: Betrunken mehrere Unfälle verursacht

Stuttgart. Am Montag, den 10. Februar 2025, wurde im Stuttgarter Stadtgebiet ein 41-jähriger Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht zu haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Laut Polizeiberichten war der Festgenommene gegen 05.45 Uhr mit einem nicht in seinem Eigentum stehenden BMW unterwegs. Seine Fahrt begann in Richtung Bad Cannstatt, wo er zunächst mehrere Warnbaken umfuhr. Der Fahrer setzte seinen Weg über den Gebhard-Müller-Platz und die Cannstatter Straße fort.

An der König-Karls-Brücke fuhr er dann entgegen der Fahrtrichtung in die Schönestraße, wo er mehrere parkende Fahrzeuge streifte. Der mutmaßliche Unfallverursacher ließ sich nicht aufhalten und fuhr weiter in Richtung Fußgängerzone. In der Helfergasse beschädigte er zwei geparkte Autos, bevor er schließlich zu Fuß flüchtete.

Die Polizei nahm den 41-Jährigen gegen 06.30 Uhr in der Liebenzeller Straße fest. Bei seiner Festnahme musste er eine Blutprobe abgeben. Im Laufe des Dienstags, den 11. Februar 2025, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ und setzte einen Haftbefehl in Vollzug.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise Informationen zu dem Vorfall haben. Hinweise können unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei gemeldet werden.