Bönnigheim: Schwere Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Bönnigheim. Am Dienstag, den 11. Februar 2025, kam es in Bönnigheim zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.10 Uhr in einem Imbiss in der Karlstraße, wo ein 14-Jähriger und drei 16-Jährige in einen verbalen Streit gerieten. Die genauen Hintergründe des Konflikts sind bislang unklar.

Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der 14-Jährige einen der älteren Jugendlichen an und schlug ihn. Daraufhin reagierten die drei 16-Jährigen, indem sie gemeinsam auf den 14-Jährigen losgingen. Bei diesem Handgemenge wurde auch ein weiterer 14-Jähriger, der zur Unterstützung seines Freundes eilte, erheblich verletzt.

Nachdem der Betreiber des Imbisses intervenierte und alle Beteiligten aus seinem Lokal verwies, verlagerten sich die Jugendlichen in einen anderen Imbiss in der Poststraße. Hier kam es zu einer erneuten Eskalation: Die drei 16-Jährigen suchten die beiden 14-Jährigen auf und mussten erneut eine körperliche Auseinandersetzung hinnehmen. In diesem Moment setzte einer der 16-Jährigen ein Pfefferspray ein, das gegen einen der 14-Jährigen gerichtet war. Dies führte zu einer weiteren Gefährdung, da auch andere unbeteiligte Gäste des Imbisses von dem Reizstoff getroffen wurden und leichte Verletzungen erlitten.

Infolge der Ereignisse wurden mehrere Polizeistreifen, der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert, um die Verletzten zu versorgen. Die beiden 14-Jährigen erhielten medizinische Hilfe und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Kirchheim am Neckar aufgenommen und dauern an.

Weitere Ermittlungen nach Eskalation in Bönnigheim geplant

Die Behörden untersuchen die Hintergründe dieser gewaltsamen Auseinandersetzung weiterhin und bitten Zeugen, sich zu melden. (pm /dm)