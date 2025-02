Landgericht Stuttgart: Zwei Geldtransportfahrer wegen gefaktem Überfall zu langen Haftstrafen verurteilt

fotoblend / Pixabay

3,8 Millionen Euro hatten die beiden Angeklagten erbeutet – von ihrem eigenen Arbeitgeber. Das Geld ist verschwunden, die beiden Fahrer müssen dafür jetzt ins Gefängnis – jeweils sieben Jahre lang.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Ludwigsburg. Vier Monate lang wurde verhandelt am Stuttgarter Landgericht – dann war klar: Die beiden Angeklagten, ein 43- und ein 25-jähriger Geldtransportfahrer hatten den Überfall auf ihren Wagen am Abend des 4. Januar 2024 nur erfunden. Sie müssen dafür jetzt jeweils 7 Jahre lang in den Knast, von dem Geld fehlt jede Spur, knapp 4 Millionen Euro. Die Richter der siebten großen Strafkammer legten sieben Jahre fest für den Betrug. Also einmal halb lebenslänglich so ungefähr.

Die beiden Angeklagten erzählten eine wilde Geschichte, die man wohl nur aus einem Hollywood-Film her kennt. Auf einem Feldweg zwischen Pattonville und Oßweil nahe Ludwigsburg mussten die beiden Fahrer mit ihrem Geldtransporter anhalten, weil vor ihnen ein Mann eine Reifenpanne hatte.

Als sie ausstiegen um nachzusehen zückte der 3. Mann eine Pistole und ein weiterer Mann kam mit einer Panzerfaust hinzu. Auch ein dritter Mann sei noch aufgetaucht…

Allerdings hatte ein Radfahrer der als Zeuge ausgesagt hatte, niemand gesehen auf dem Feldweg, sondern nur die beiden rauchenden Angeklagten. Zudem hatten sie behauptet sie haben gefesselt auf dem Boden längere Zeit gelegen. Die Spuren hatten das aber nicht bestätigt. Auch gab es Widersprüche in der Farbe des Autos, das eine Panne hatte. Jeder der beiden Angeklagten hatte eine andere Farbe gesehen.

Zudem wurde das GPS des Wagens ausgelesen. Die beiden Männer hatten zwei Minuten länger gebraucht für die letzten 200 Meter als an anderen Tagen. Davon hatte niemand etwas erzählt. Zudem hatte keiner der Männer Alarm ausgelöst.

Die Richter gehen davon aus, dass es einen dritten Mittäter gegeben habe. Von dem fehlt jede Spur. Die beiden Angeklagten wurden gefesselt aufgefunden. Von daher muss mindestens noch ein Mittäter existieren.

Alles recht stümperhaft müsste man meinen, allerdings haben die beiden die Millionen in Sicherheit gebracht und müssen nun wohl mindestens 4 Jahre absitzen bis sie dann in die Sonne fliegen können an den Strand mit Cocktails…mutmaßt der erfahrene Gerichtsreporter…