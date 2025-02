Stuttgart-Story: Cosimo, der Haare schneidende Fernseh-Star

KI-generiert

Teil 68. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der „Checker vom Neckar“ ist 43 Jahre alt. Heißt mit Nachnamen Citiolo und ist im Stadtteil Hallschlag aufgewachsen.

Er trat in der Musiksendung DSDS auf und nahm 2011 bei der TV Sendung „Big Brother“ teil. Im Dschungelcamp wurde er 2023 respektabler Fünfter. Er nahm zahlreiche Singles auf wie „Komm schon Baby“ und andere. Trotzdem ist der „Checker vom Neckar“ auf dem Boden geblieben, lebt in Stuttgart und arbeitet hier bei einem Friseur in der Stadtmitte als ganz normaler Friseur.

Er ist eng befreundet mit den Rappern „Bushido“ und „KayOne“, die in Deutschland wohl jeder kennt.