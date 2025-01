Kampf gegen Kälte in der Region

Stephen Lorenz / DRK

Kältebus, Vesperkirche und viele andere soziale Angebote versuchen wieder, die Bedürftigen, die auf der Straße leben, vor den niedrigen Temperaturen zu schützen im Winter 2025.

Von Alexander Kappen

Esslingen/Stuttgart. Unter Kältebus – DRK KV Stuttgart erhält man aktuelle Infos über den Stuttgarter Kältebus. Immer nachts ab 0 Grad fährt der Bus in Stuttgart umher und besucht die Obdachlosen, die auf der Straße übernachten. Warme Decken, warmer Tee, medizinische Notversorgung und auch einige warme Worte stehen auf dem Verteilprogramm der sinnvollen und sozialen Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes. Bereits öfters hatten wir in den vergangenen Jahren über den Kältebus berichtet. Spenden werden dringen benötigt und kommen sicher an der richtigen Stelle an:

DRK-Kreisverband Stuttgart e.V.

BW Bank Stuttgart

IBAN: DE05600501010001130113, BIC: SOLADEST600

Verwendungszweck: Kältebus

Falls man Obdachlose auf der Straße oder im Park sieht, die nachts Hilfe brauchen, bitte folgende Kältebus-Nummer wählen: 0711-219 54 776

Auch die Esslinger Vesperkirche will gegen die Kälte helfen. Ab dem 19. Januar versorgt man die Bedürftigen mit warmen Speisen und „warmen“ Gesprächen. Veranstaltungsort: Bis 2. Februar im Gemeindehaus am Blarerplatz in der Altstadt. 300 Ehrenamtliche helfen mit. Pro Essen verlangt man 1,50 Euro Unkostenbeitrag. Normal kostet eine Mahlzeit aber 7,50 Euro. Von 11.30 bis 14.30 Uhr können Bedürftige hier einkehren und sich aufwärmen.