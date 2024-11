Tourismus auf Rekordkurs in Baden-Württemberg

Stuttgart Tourist Tourismus Marketing Daimler Museum

Der Tourismus im Bundesland Baden-Württemberg zeigt sich auch im dritten Quartal des Jahres 2024 äußerst dynamisch. Die aktuellen Zahlen, die am 14. November 2024 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht wurden, belegen einen signifikanten Anstieg sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen.

Von Dirk Meyer (kai)

Anstieg der Tourismuszahlen

Laut den vorläufigen Ergebnissen verzeichnete das Land von Januar bis September 2024 eine Steigerung der Ankünfte um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Übernachtungszahlen stiegen im selben Zeitraum um 2,2 Prozent. Diese Zuwächse sind besonders bemerkenswert, da sie trotz teils ungünstiger Wetterbedingungen, die vor allem im Mai und September 2024 auftraten, erzielt wurden.

Einfluss der Fußball-EM

Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg könnte die Fußball-Europameisterschaft sein, die in diesem Jahr stattfand. Die Regionalmetropole Stuttgart profitierte in besonderem Maße von diesem sportlichen Großereignis, was sich in einem deutlichen Anstieg der Übernachtungszahlen niederschlug.

Aber auch andere Reiseziele innerhalb Baden-Württembergs konnten positive Entwicklungen verzeichnen. Viele Regionen berichteten von stabilen oder sogar leicht erhöhten Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Gute Perspektiven trotz Herausforderungen

Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, äußerte sich optimistisch über die fortschreitende Entwicklung im Tourismussektor. So könnte es möglich sein, die Rekordzahlen des Jahres 2019 zu übertreffen, falls der positive Trend anhält.

Allerdings wies Rapp darauf hin, dass die erfreulichen Zahlen nicht über die bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Betriebe hinwegtäuschen dürften. Er stellte fest, dass die Situation der Unternehmen trotz des Anstiegs nach wie vor herausfordernd bleibt.

Fazit

Insgesamt zeigt die Tourismusbilanz für Baden-Württemberg eine positive Entwicklung, die sowohl von saisonalen Faktoren als auch von besonderen Veranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft beeinflusst wurde. Die Zuwächse an Ankünften und Übernachtungen sind ein erfreuliches Zeichen für die Branche und geben Anlass zur Hoffnung auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen lässt und welche Maßnahmen notwendig sind, um die positiven Entwicklungen nachhaltig zu sichern.