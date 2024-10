Sparen in Stuttgart: Tipps rund um den Alltag  

Symbolbild / CC0 pixabay

Essen gehen – das kann sich mittlerweile nicht mehr jeder leisten. Wir geben Anregungen zum günstigen kulinarischen Genuss in der Öffentlichkeit.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hartz 4ler, Studierende (Das Semester hat bekanntlich wieder begonnen) und auch der Normalverdienende – „Essen gehen“ kann sich mittlerweile nicht mehr jeder leisten.

Im „Sakura“ (Kleine Königstraße 11) nahe der Stadtmitte gibt es das bekannte Sushi-Fließband. Für preisgünstige 10 Euro kann man hier von 11.30 bis 14.30 Uhr soviel Sushi essen wie man kann. „All you can eat“ sozusagen. Wer hier clever ist, futtert so viel dass es für den restlichen Tag satt ist… 🙂 oder so!

Das „Labyrinth“ in der Urbanstraße 51 hat nur vegetarische Gerichte auf der Speisekarte. Ist Bio-zertifiziert und bietet mittags immer wechselnde Tagesessen an. Es gibt den „Salat des Tages“ und die „Suppe des Tages“. Da läuft dem Reporter das Wasser im Mund zusammen. Denn er ist großer Suppenfan!

Für Studenten lohnt sich das Vorbeikommen am Freitag: Dann gibt’s zwischen 12 und 14 Uhr den günstigen „Studi-Deal“ für 7 Euro.