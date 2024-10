Steigende Zahl von Wohngeld-Empfängern in Baden-Württemberg

Stuttgart. In Baden-Württemberg ist die Zahl der Wohngeld-Empfänger im Jahr 2024 weiter angestiegen. Wie die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, am 14. Oktober 2024 bekanntgab, bezogen Ende September rund 91.000 einkommensschwache Haushalte im Land Wohngeld.

Von Dirk Meyer (kai)

Dies entspricht einem Anstieg von etwa sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 86.000 Haushalte Unterstützung erhielten. Auch im Vergleich zum Jahr 2022, in dem lediglich 62.000 Haushalte Wohngeld bezogen, stellt dies eine signifikante Zunahme von rund 47 Prozent dar. Dieser Anstieg ist insbesondere auf die Wohngeldreform zurückzuführen, die Anfang 2023 in Kraft trat.

Wohngeldreform und deren Auswirkungen

Die Wohngeldreform, die zum 1. Januar 2023 umgesetzt wurde, brachte bedeutende Änderungen mit sich. Unter der Einführung des „Wohngeld Plus“ wurden sowohl die Leistungsverbesserungen als auch die Ausweitung des Empfängerkreises vorangetrieben. Ein zentrales Element der Reform ist die Einführung einer Heizkosten- und Klimakomponente sowie die Anpassung der Wohngeldformel und die Anhebung der Einkommensgrenzen.

Ministerin Razavi stellte fest, dass die Haushalte im Land von den Reformen profitierten: Der Betrag des durchschnittlich ausgezahlten Wohngeldes pro Monat stieg von 288 Euro im Jahr 2022 auf nunmehr 448 Euro, was eine Erhöhung um rund 56 Prozent darstellt. Damit sei es möglich, deutlich mehr Haushalte finanziell zu unterstützen.

Anstieg der Kosten und Forderungen an den Bund

Trotz dieser positiven Entwicklungen verweist Razavi auf den finanziellen Druck, den die Reform für das Land mit sich bringt. Die Gesamtkosten für das Wohngeld, an denen Bund und Land jeweils zur Hälfte beteiligt sind, beliefen sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 auf etwa 360 Millionen Euro. Dies entspricht einer annähernden Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Kosten 132 Millionen Euro betrugen.

Razavi fordert daher eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Wohngeld-Kosten. Sie betont, dass die Ausweitung des Empfängerkreises beim Wohngeld zu Einsparungen beim Bürgergeld und der Sozialhilfe führe und es gerecht wäre, wenn der Bund seiner Verantwortung stärker nachkomme. Des Weiteren kritisierte sie die bisherigen Bemühungen des Bundes, das Antragsverfahren zu vereinfachen, und äußerte, dass es ärgerlich sei, dass in dieser Legislaturperiode keine Fortschritte erzielt wurden.

Investitionen in bezahlbaren Wohnraum

Ein weiterer Fokus der Landesregierung liegt auf der Unterstützung von bezahlbarem Wohnraum. Razavi kündigte an, dass die Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung beinahe verdoppelt werden sollen. Diese Maßnahmen zeigen das Engagement der Landesregierung zur Verbesserung der Wohnsituation einkommensschwacher Haushalte. Die Dynamisierung des Wohngeldes, die zum 1. Januar 2025 beschlossen wurde, wird voraussichtlich zusätzliche Mehrausgaben in Höhe von etwa 81 Millionen Euro für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 verursachen.

Digitalisierung des Antragsverfahrens

Ein positiver Aspekt der Reform ist die Digitalisierung des Antragsverfahrens. Inzwischen haben 117 der 133 Wohngeldbehörden im Land die Möglichkeit geschaffen, Wohngeld online zu beantragen. Bis zum 30. September 2024 sind hierbei bereits rund 35.000 Online-Anträge eingegangen. Bürgerinnen und Bürger können auf dem digitalen Portal „service-bw“ überprüfen, ob ihre zuständige Behörde den Online-Service anbietet.

Fazit

Insgesamt zeigt der Anstieg der Wohngeld-Empfänger deutlich die Auswirkungen der Wohngeldreform in Baden-Württemberg. Obwohl die Reform positive Aspekte mit sich bringt, stehen sowohl das Land als auch der Bund vor der Herausforderung, die finanziellen Rahmenbedingungen und die Antragstellung weiter zu optimieren.