Gastrocheck: „Eisele´s“ im RSKN Esslingen Sportheim

Wieder ein neuer Pächter auf Rüderns Höhen. Hier gibt es viele zahlungskräftige potentielle Kunden, allerdings auch viel Konkurrenz und eine wohl zu abgelegene Lage, um hier dauerhaft einen Pächter halten zu können.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Die bunte (blaue) Lichtshow vom Vorpächter „Blum´s“ ist dem Reporter noch gut im Gedächtnis. Sein Haus und Hoflokal das Sportheim RSKN wo er selbst in der Jugend Mannschaft Fußballverteidiger spielte, hat wieder einen neuen Pächter. Wohl der fünfte in den letzten fünf Jahren. So ungefähr.

Hier traf der Reporter beim Essen mit einem Kollegen vor kurzem am Nebentisch Esslingens Ex-Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Der freute sich, als man ihn als „Herr Oberbürgermeister habe die Ehre“ begrüßte.

Fünf (fast) schwäbische Gerichte stehen auf der Karte, die alle frisch zubereitet werden. Der Reporter hat schon den Zwiebelrostbraten probiert, die Maultaschensuppe, und isst meistens die Sparerips mit Pommes dazu ein Holunderschorle…

Am Fußball-Sportplatz sitzt man hier schön im Grünen – ganz nah am angrenzenden Wald. Auch Tennisplätze hat es in unmittelbarer Nähe. Viele Wanderer kehren hier ein.

Service: 5 Sterne, Essen: 4 (fast 5) Sterne, Ambiente: 4 Sterne

Adresse: Katharinenlinde 3, 73733 Esslingen

Montag – Samstag: 17:00 – 23:00 Uhr

Sonntag: 12:00 – 22:00 Uhr