Sechsjähriger nach Vorfall im Schwimmbad verstorben

Korntal-Münchingen: Am Donnerstag, den 19. September 2024, ereignete sich in einem Schwimmbad in Korntal-Münchingen ein tragischer Vorfall, der zum Tod eines sechsjährigen Jungen führte.

Der Junge befand sich im Rahmen einer Schulbetreuung in Begleitung von 14 weiteren Kindern sowie mehreren Aufsichtspersonen im Schwimmbad. Plötzlich wurde er regungslos im Wasser entdeckt.

Umgehend starteten Ersthelfer die Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden schnell vom Rettungsdienst übernommen, der den Jungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierte.

Trotz der durchgeführten medizinischen Maßnahmen verstarb der Junge im Krankenhaus. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang unklar. Eine Obduktion, die am Montag, den 23. September 2024, durchgeführt wurde, konnte keine eindeutige Todesursache feststellen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Diese Untersuchungen sind derzeit im Gange.