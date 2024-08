Markgröninger Schäferlauf: Junge Sieger und eine tierische Seuche

Markgröninger Schäferlauf

Mit heraushängenden Zungen sprinteten die Teilnehmer mit nackten Füßen über das Getreide-Stoppelfeld. Bläulich verfärben sich dagegen die Zungen der Schafe, die die Blauzungenseuche bkommen und die grassiert leider stark zurzeit in Markgröningen.

Von Alexander Kappen

Markgröningen. Deshalb erhielten die beiden Sieger auch kein Schaf als Preis, sondern einen Geldbetrag, mit dem man ein Schaf kaufen könnte.

Der 16-jährige Jannick Belz und die 14-jährige Jana Deufel sind bei dem Rennen in der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg als erste ins Ziel gekommen. Bei dem Spektakel mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit nackten Füßen über ein „dorniges“ Stoppelfeld spurten. Der Lauf war das Highlight des Volksfests, das am Freitag begonnen hatte und am Montag endete.

Mitmachen durfte nur, wer Schäfer als Beruf angeben kann oder aus einer Schäferfamilie stammt. Die Gewinner bei den Männern und Frauen wurden zum Schäferkönig beziehungsweise zur Schäferkönigin gekürt und erhielten eigentlich je ein Schaf, gestiftet vom Landesschafzuchtverband. In diesem Jahr bekam das Paar aber wegen der grassierenden Blauzungenkrankheit kein Tier überreicht, sondern einen entsprechenden Geldbetrag.

Der Markgröninger Schäferlauf ist wohl der bekannteste Schäferlauf in Baden-Württemberg.