Tolles Projekt in Schorndorf: Sozial-Kaufhaus „Strandgut“

Charlotte May / Pexels

In der Hohenstaufenstraße 9 befindet sich das Sozialkaufhaus. Hier gibt es Möbel zu günstigen Preisen.

Von Alexander Kappen

Schorndorf. Natürlich sind die Möbel gebraucht wie in anderen Sozialkaufhäusern aber die Auswahl in Schorndorf ist riesig. Das Strandgut bietet gebrauchte, gut erhaltene Möbel, Haushalts- und Elektrogeräte, Haushaltswaren, Fahrräder, Secondhandkleidung, Kinderspielzeug sowie Bücher, Schallplatten und CDs in einem wechselnden Sortiment. Zudem bietet man Jobcoaching für Leute mit schmalem Geldbeutel an, die dringend Hilfe bei Bewerbungen benötigen.

Beim hauseigenen Gartenteam können Menschen mit Problemen auf dem Arbeitsmarkt mitmachen und regelmäßig arbeiten. Ein tolles Projekt findet Stuttgart Journal.

Mehr Infos wie immer im Netz: Erlacher Höhe

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 9 Uhr