Gastrotest: „Tibet Küche“ in Untertürkheim 

Der Reporter wollte sich am Freitag Abend leckere Burger in seine Junggesellenbude holen aber „Jumi´s Kitchen“ ist nach Denkendorf umgezogen. Es fehlte in der Arlbergstraße 30 einfach an Platz. Stattdessen begrüßten ihn supernette Mitarbeiter von der Tibet Küche, die ihm auch noch ein leckeres Reis/Rindfleisch Gericht mit nachhause mitgaben.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Untertürkheim. „Wir sind das einzige Tibet Lokal in der Region Stuttgart“, teilten mir die Mitarbeiter der Tibet Küche mit. Mitten in Untertürkheim in der Arlbergstraße – tief im Stuttgart Ghetto – neben der „Letzten Instanz“ befindet sich der Lieferdienst, der aber ein paar wenige Sitzplätze bietet – ein Mini-Lokal sozusagen.

Eine Food Bloggerin aus Tibet war vor Ort und machte Fotos und Videos. „Superlecker hier“, versprach sie mir. Na dann war ich aber mal gespannt. Der Geruch war auch jeden Fall sehr exotisch!

Der Reporter probierte die Nr. 15 auf der Karte aus: Ein Rindfleischgericht mit Reis und scharfer Tibet sauce. Superlecker tatsächlich! Exotische Gewürze und das Fleisch mit kräftigem Geschmack.

Hinzu kamen supernette Mitartbeiter – so sieht guter Service aus. Man kann sich alles auch nachhause liefern lassen. Dazu muss man auf die Homepage von der Tibet Küche gehen. Google liefert einem alles super einfach!

Superlecker sahen auch die Teigtaschen aus, die frisch gefertigt wurden. „Die sind eine Spezialität aus Tibet“ sagten die freundlichen asiatischen Köchinnen. Kühle Getränke kann man sich selbst aus dem Kühlschrank holen. Tibet Küche – Essen online bestellen in Stuttgart (tibet-kueche.de)

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 3 Sterne (Leider ist dort nicht mehr Platz