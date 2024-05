Baden-Württemberg: Tourismus verzeichnet positive Entwicklung im ersten Quartal 2024

Stuttgart Tourist Tourismus Marketing Daimler Museum

Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes ist die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Baden-Württembergs Beherbergungsbetrieben im ersten Quartal 2024 signifikant gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 gestiegen.

Von Dirk Meyer (kai)

Die insgesamt etwa 5.900 geöffneten Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben empfingen 4,3 Millionen Gäste, was einem Plus von 10,3% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 10,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

Hotels garnis, die ein breites Angebot an Unterkünften bieten, verzeichneten eine signifikante Zunahme an Übernachtungen, mit einem Plus von 20,6% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Reguläre Hotels sahen auch eine Zunahme an Übernachtungen, mit einem Plus von 7,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

Alle Regionen Baden-Württembergs zeigten positive Zuwachsraten bei den Übernachtungen, wobei einige Regionen bedeutend stärkere Zuwachsraten als andere verzeichneten.

Das Reisegebiet am Bodensee beispielsweise verzeichnete eine Zuwachsrate von 21,8%, während das Reisegebiet Schwäbische Alb eine Zuwachsrate von 6,1% aufwies.

Die Zahlen zeigen auch, dass alle Regionen Baden-Württembergs jetzt wieder die Übernachtungszahlen vor der Corona-Pandemie übertreffen.