Junge Mann in Waiblingen-Neustadt mit Messer verletzt

Am 9. Mai 2024, gegen 16:00 Uhr, brach auf dem Vorplatz einer Unterkunft für Asylbewerber in Waiblingen-Neustadt ein Streit zwischen einer 16-jährigen Frau und einem 15-jährigen Jungen aus. Der Grund für die Auseinandersetzung ist derzeit unbekannt. Im Verlauf der Eskalation soll die 16-jährige Frau dem 15-jährigen Jungen mit einem Messer in den unteren Rücken gestochen haben.

Der junge Mann wurde unmittelbar mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Informationen bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Die 16-jährige Frau wurde festgenommen und am Freitagvormittag, 10. Mai 2024, einem Haftrichter vorgeführt. Sie wurde gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen sind weiterhin in Gang.