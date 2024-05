Skaterbahn hinter Wagenhallen wird geräumt

Scott Osborne / Unsplash

Sogar in Belgien und Spanien – in Skaterkreisen – kennt man die selbst gebaute Skaterbahn am Nordbahnhof. Nun muss die Bahn leider weichen – ein Ersatzstandort wird gesucht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. „Nordyi“ heißt die Skater-Anlage, die Stuttgarter Skater in Eigenarbeit gezimmert haben. Abgeleitet vom Stuttgarter Norden, wo sich die Bahn befindet. Genauer: Gleich hinter den der Eventlocation Wagenhallen. Die Stadt hatte die Skater bisher geduldet. Die hatten den Skate-Park selbst verwaltet also sich um die Erhaltung und Reparatur selbst gekümmert. Viel Liebe ist hier hineingeflossen. Nun muss man leider weichen und sucht verzweifelt auf die Schnelle einen neuen „coolen“ Standort.

Beim Bürgerhaushalt belegte der Erhalt der Skaterbahn einen hervorragenden 185. Platz. Es gab wie immer tausende Ideen für Stuttgart. 748 Plusstimmen gab es. Hier hatte man die Plus und Minusstimmen zusammengezählt. Rund 1000 Bürger sprachen sich dafür aus.

Auf der Homepage des Bürgerhaushalts heißt es dazu: „Unzählige Arbeitsstunden und eigene Kosten wurden eingebracht, um eine eigene kleine Welt zu errichten, wo vorher nur Gestrüpp war. Die eigenständige Errichtung dieser mittlerweile größere Formen annehmenden Anlage fügt sich nahtlos in die kreative, für Subkulturen anziehende Gegend um die Wagenhallen ein.

Als Teil dieser kulturellen Insel in Stuttgart hat der NorDIY bislang einige Events veranstaltet und die Erfahrung von Skate-Kultur für viele Bürgerinnen und Bürger näher gebracht, so zum Beispiel anlässlich der ‘Langen Nacht der Museen’ im Mai 2022.

Auch überregional ist dieser DIY-Skatepark mittlerweile bekannt und ein Aushängeschild der Skate-Szene unserer Stadt. Kultur ist darüberhinaus mehr als nur Hochkultur um die etablierten Kunstgalerien und Theaterhäuser in der Stuttgarter Innenstadt. Subkultur sollte in den Planungen der Stadt gleichberechtigt neben den etablierten Kulturformen bestehen.

Den Skatepark NorDIY und darüberhinaus die gesamte ‘Containercity’ in Stuttgart zu erhalten ist ein zentrales Anliegen der subkulturellen Szene Stuttgarts.“