Kriminalstatistik: Die gefährlichsten Stadtteile Stuttgarts

Christian Lue / Unsplash

Die Kriminalität ist in Stuttgart deutlich höher als vor Corona. Am schlimmsten sieht es in zwei Stadtteilen aus.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. 93 Verstöße in der städtischen Waffen- und Verbotszone hat die Polizei im Jahr 2023 festgestellt. Bei 37 Fällen sind Messer bei Straftaten eingesetzt worden. Die Polizei hat die Statistik für 2023 für Stuttgart vorgelegt was die Straftaten angeht.

Stammheim gehört kurioserweise zu den sichersten Stadtteilen. Früher noch der wohl schlimmste Stadtteil, hat sich auch durch Maßnahmen der Stadt Stuttgart vieles zum Guten gewendet. Auch Bewohner haben dem Reporter berichtet, dass sie sich dort wohl und sicher fühlen.

Auch Plieningen und Degerloch gehören zu den Stadtteilen mit unter 1000 kriminellen Taten. Weilimdorf, Feuerbach, Vaihingen und Möhringen gehören zur Stufe 2 mit 1000 bis 2000 Taten. Die hier aufgeführten Stadtteile kann man als sicher einstufen.

Mittelgefährlich: Stufe 3 fängt bei 2000 Straftaten an. Hierzu gehört der Stuttgarter Westen und Zuffenhausen. Dann folgt Stufe 4: Der Stuttgarter Osten mit 3201 Straftaten im Jahr 2023.

Gefährlich: Stufe 5 trifft auf Bad Cannstatt zu mit knapp 8000 Straftaten.

Unangefochten in der schlimmsten Stufe 6 befindet sich die Stadtmitte mit 17489 Straftaten.

Insgesamt hat die Kriminalität im Vergleich zu 2022 um 7,5 Prozent zugenommen.