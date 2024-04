Ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg: Weiterhin positiver Trend

Anna Shvets / Pexels

In Baden-Württemberg setzt sich der Aufwärtstrend in der ökologischen Landwirtschaft fort, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Im Jahr 2023 bewirtschafteten 4.780 landwirtschaftliche Betriebe im Land nach den Kriterien der EU-Öko-Verordnung.

Von Dirk Meyer (kai)

Dies entspricht einem Anteil von rund 12,7 % aller Betriebe in Baden-Württemberg. Trotz insgesamt rückläufiger Betriebszahlen in der Südwestlandwirtschaft gab es seit 2020 einen Zuwachs von über 300 Öko-Betrieben (+7,1 %). Die ökologisch bewirtschaftete Fläche wuchs im gleichen Zeitraum um 22.400 Hektar auf insgesamt 196.000 Hektar an. Der Anteil der ökologischen landwirtschaftlichen Fläche am Gesamten stieg von 12,3 % auf 14,0 % und liegt damit über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,2 %.

Im Bereich des ökologischen Ackerbaus sind Getreideanbau und Hülsenfrüchte von großer Bedeutung. Auf 80.400 Hektar wird ökologischer Ackerbau betrieben, wobei Winterweizen, Dinkel und Hafer die wichtigsten Getreidearten darstellen. Hülsenfrüchte werden entweder zur Ganzpflanzenernte oder zum Drusch angebaut und spielen eine bedeutende Rolle in der Bewirtschaftung der Öko-Betriebe.

Ökologische Betriebe zeichnen sich durch einen höheren Grünlandanteil aus, der mit 56,2 % deutlich über dem Anteil in der konventionellen Landwirtschaft (36,2 %) liegt. Ein Fünftel der Dauergrünlandfläche in Baden-Württemberg ist ökologisch zertifiziert, was auf Vorgaben in der Viehhaltung wie Weideauslauf oder eine raufutterlastige Fütterung in der Rinderhaltung zurückzuführen ist.

Im Bereich der Viehhaltung verzeichnet die ökologische Landwirtschaft Zuwächse, während die konventionelle Viehhaltung insgesamt rückläufig ist. 2.960 Betriebe halten ökologische Viehbestände, was einem Anteil von 14,2 % an den insgesamt 20.860 viehhaltenden Betrieben entspricht.

Besonders die Rinderhaltung gewinnt an Bedeutung, mit 117.300 Rindern in ökologischen Betrieben im Jahr 2023. Auch die Anzahl der Öko-Schweine ist gestiegen, während Hühner- und Ziegenhaltung ebenfalls einen höheren Anteil aufweisen.

Die ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg zeigt somit eine positive Entwicklung und trägt dazu bei, Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Landwirtschaft zu stärken.