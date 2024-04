Cannstatter Frühlingsfest: Kiffen in Zelten verboten

Fábio_Alves / unsplash.com

Wegen den vielen Familien auf dem größten Frühlingsfest der Welt möchten die Wasenwirte keine Cannabis-Konsumenten in ihren Festzelten. Auf dem übrigen Festgelände aber wird das Kiffen wohl möglich sein. Mit der Thematik muss man sich aber wohl erst einmal richtig auseinandersetzen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Schließlich ist das öffentliche Kiffen mit 25 Gramm erlaubten Marihuana-Besitz erst seit kurzem erlaubt – genauer seit 1. April 2024. Die Wasen Festwirte wollen das Cannabis rauchen in ihren Zelten nicht erlauben, das bestätigten die Wirte der Zelte Grandls, Almhütte, Albdorf, und auch der Wasenwirt, in dem der Reporter immer Partyfotos gemacht hat, will das Kiffen nicht erlauben.

Es gibt Gerüchte, dass aus Frankreich zahlreiche Kiffer erwartet werden, die zum Frühlingsfest über die Grenze kommen werden und ihren Drogenkonsum ausleben wollen, falls das Kiffen legal ist auf dem Cannstatter Wasen.

Ob es ein allgemeines Cannabis Verbot auf dem Festgelände Wasen geben wird, stellt sich noch raus. Es gibt derzeit Gespräche der Veranstaltungsgesellschaft „instuttgart“ und der Stadt…

Hier noch ein Video vom Wasen aus dem Festzelt aus unserem YouTube Archiv mit starken 6000 Klicks:

