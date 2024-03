Infos zur Cannabis-Legalisierung am 1. April

herbalhemp / pixabay / CC0

Wie bereitet sich Stuttgart auf den Marihuana-Boom vor? Wo bekommt man Cannabis-Samen für den erlaubten Anbau der drei Pflanzen? Antworten darauf gibt es hier.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Es sollen Kiff-Verbotszonen in der Innenstadt angelegt werden, um Nicht-Cannabis-Konsumenten zu schützen. Zudem soll es verstärkt Kontrollen geben, ob sich alle an die 50 Gramm-Eigenkonsum-Grenzen halten.

Jede Einzelperson darf ab 1. April drei Cannabis-Pflanzen anbauen und zwar bei sich zuhause. Dafür benötigt man Samen. Die kann man aus dem Ausland per Post beziehen, das ist ausdrücklich erlaubt ab dem 1. April. Spanien, Holland, Österreich bieten so etwas an.

Infos zum Hanf:

„Cannabis“ ist der lateinische Name für Hanf. Das Harz an den Blüten der weiblichen Pflanze enthält laut Deutschem Hanfverband hohe Konzentrationen von Tetrahydrocannabinol (THC), das ist der Stoff mit der Rauschwirkung. Werden die getrockneten knollenartigen Blüten geraucht oder Produkte mit THC konsumiert, werden Nutzer „high“.

Ein typisches Anzeichen dafür, dass jemand bekifft ist, sind stark gerötete Augen. Dies kann dann bei Verkehrskontrollen zum Problem werden.

Hier noch ein Video von der Cannabis-Legalisierungsdemo des Cannabis Social Clubs Stuttgart:

