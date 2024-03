Tötungsdelikt in Sachsenheim-Häfnerhaslach: 45-jähriger in Untersuchungshaft

Nachdem der 45-jährige Tatverdächtige am Sonntag festgenommen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt, der vom zuständigen Amtsgericht in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tathergang dauern weiterhin an. Die Polizei hat bereits zahlreiche Zeugen befragt und Spuren gesichert. Ein Motiv für die Tat ist bisher noch nicht bekannt.

Die Polizei war in der Vergangenheit bereits häufiger wegen des Verhaltens des Tatverdächtigen in der Wohngegend aktiv. Es gab Beschwerden von Nachbarn über Belästigungen und Beleidigungen durch den Mann. Der 58-jährige Todesopfer soll ebenfalls zu den Nachbarn gehört haben, die vom Tatverdächtigen belästigt wurden.

Der 45-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen anderer Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten. Neben den Beleidigungen gab es ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn, das noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Der Mann soll damals einen ehemaligen Nachbarn mit einem Schuhlöffel und einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben.

Die Ermittlungen zu dem aktuellen Tötungsdelikt in Sachsenheim-Häfnerhaslach werden mit Hochdruck fortgesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.