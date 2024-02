Winnenden: Senior verursacht doppeltes Unglück

In einer Tiefgarage in der Torstraße sorgte ein 87-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag für gleich zwei Unfälle. Um circa 16 Uhr verwechselte er beim Rückwärtseinparken seines Mercedes das Gaspedal mit der Bremse, wodurch er gegen einen Mazda stieß. Der Mazda wurde daraufhin gegen eine Steinsäule in der Tiefgarage gedrückt und erlitt einen Totalschaden im Wert von etwa 20.000 Euro.

Nachdem die Polizei den ersten Unfall aufgenommen hatte, wollte der Mann die Tiefgarage verlassen und kollidierte dabei mit einem parkenden Mercedes.

Auch dieser wurde gegen eine Säule gedrückt, was einen Schaden von rund 4000 Euro verursachte. Die Reparaturkosten für den Mercedes des Seniors belaufen sich auf insgesamt 2000 Euro. Schlussendlich wurde ein Familienmitglied benachrichtigt, das dann das Steuer übernahm. (pol/gm)