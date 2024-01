Cannabis-Social Clubs: Randvoll mit Mitgliedern  

Pixabay / CC0 / NickyPe

Nach Legalisierungsankündigung von Marihuana rennen die Leute den Clubs „die Bude ein“

Auch der Cannabis Social Club (CSC) macht es nicht mehr: Neue Mitglieder aufnehmen. Julen Merino, der Vorsitzende des CSC sagte dies gegenüber einem Nachrichtenmagazin.

Von Alexander Kappen

Baden-Württemberg. Im April 2023 kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach an, dass Cannabis demnächst legalisiert wird. In kleinen Mengen soll es erlaubt sein, das Kraut zu rauchen und zu besitzen.Daraufhin wurden die Social Clubs im Ländle überrannt mit neuen Mitgliedern. Denn die Clubs sollen auch als Verteiler der legalen Kleinmengen von Marihuana fungieren. Auch in Apotheken soll das Kraut dann verkauft werden.

Für April 2024 hat die Bundesregierung übrigens angekündigt, dass Marihuana dann legal sein wird.

Fast 470 Mitglieder hat der Stuttgarter Cannabis Club nun. 15 Clubs gibt es in ganz Baden-Württemberg. Auch der Anbau wird von den Clubs mitgesteuert werden: In Gewächshäusern etc.

Hier noch ein Video von der Stuttgarter Cannabis Demo:

